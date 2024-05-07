أوكرانيا: ضبط عملاء لروسيا خططوا لاغتيال الرئيس زيلنيسكي

أعلن جهاز الأمن الأوكراني أنه ألقى القبض على من وصفهم بـ"عملاء لروسيا" داخل جهاز أمني يخططون لاغتيال الرئيس فولودمير زيلنيسكي، وغيره من كبار المسؤولين الحكوميين.

ويعرف الجهاز الأمني باسم إدارة حماية الدولة في أوكرانيا.

وقال جهاز الأمن عبر تطبيق تيليجرام: «أحبط محققو مكافحة التجسس وجهاز الأمن الأوكراني خطط جهاز الأمن الاتحادي (الروسي) لتصفية رئيس أوكرانيا وممثلين آخرين للقيادة العسكرية والسياسية العليا»، بحسب وكالة رويترز.

وفي وقت سابق من اليوم، أدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، في الكرملين اليمين الدستورية لولاية رئاسية خامسة من ست سنوات.

وقال بوتين: «أقسم بحماية حقوق الإنسان والمواطن وحرياته واحترام الدستور وحمايته والسيادة والاستقلال»، مؤكدا أن قيادة روسيا "واجب مقدس".

وفي شأن ذي صلة، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن بوتين قد يعلن في وقت لاحق من الثلاثاء عن مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة.