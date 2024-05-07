إيقاف صالح جمعة 6 أشهر في الدوري العراقي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت لجنة الانضباط بالدوري العراقي عن إيقاف صالح جمعة، المحترف في صفوف نادي الكرخ، لمدة 6 أشهر؛ بسبب سوء السلوك.

وقررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي إيقاف صالح لمدة 6 أشهر وتوقيع غرامة مالية قدرها 25 مليون دينار عراقي؛ بسبب استخدام ألفاظ بذيئة وأفعال مهينة ومسيئة والبصق على حكم مباراة فريقه الكرخ ضد النجف.

الكرخ خسر أمام النجف 3-2 في مباراة الفريقين يوم 30 أبريل الماضي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري العراقي.

صالح جمعة انضم للكرخ في شهر يناير الماضي في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده بالتراضي مع النادي الإسماعيلي، وسجل هدفًا وحيدًا منذ انضمامه للفريق العراقي.

ويحتل الكرخ المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري العراقي برصيد 24 نقطة وبفارق 6 نقاط عن مراكز الهبوط.