الجيزة: انقطاع المياه لمدة 8 ساعات في مناطق بالحوامدية مساء الجمعة

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قطع المياه عن "قرية أم خنان، غرب السكة الحديد بالحوامدية".

وأرجعت الشركة سبب قطع المياه إلى أعمال إصلاح الهبوط بخط الصرف الصحي قطر ٧٠٠ ملم بشارع الساحة بالحوامدية، الأمر الذي يستلزم تحويل خط مياه الشرب قطر ٢٥٠ ملم، المتعارض مع الأعمال.

وأوضحت الشركة أنه سيتم قطع المياه لمدة ٨ ساعات بدءاً من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق ١٠/ ٥ / ٢٠٢٤ وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ١١/ ٥/ ٢٠٢٤، وذلك لإتمام أعمال الربط.

وأكدت الشركة توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يُرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.