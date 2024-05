عمّان تحمل حكومة الاحتلال مسئولية الهجوم على قافلة مساعدات أردنية

حمل الأردن، سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسئولية الهجوم على قافلة مساعدات أردنية كانت في طريقها إلى معبر إيرز.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، اليوم الثلاثاء: «تتحمل الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن الهجوم على قافلة المساعدات الأردنية التي كانت في طريقها إلى معبر إيرز من قبل المستوطنين المتطرفين الذين ارتكبوا مرة أخرى جريمتهم الدنيئة دون أن تواجههم السلطات الإسرائيلية».

وأضاف: «نحث اللجنة العليا على التصرف بفعالية لضمان حماية قوافل المساعدات والعاملين فيها».

The Israel govt is fully responsible for the attack on a Jordanian aid convoy en route to Erez by radical settlers who again committed their despicable crime unchallenged by Israeli authorities. We urge SC to act effectively to ensure protection of aid convoys & workers.