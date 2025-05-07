أكد المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس أن حكومته ستدرس تقرير الاستخبارات الألمانية الذي تم على أساسه تصنيف حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني "كيانا متطرفا".



وقال ميرتس في تصريح لقناة ARD الألمانية، يوم الثلاثاء: "أود أن تجري دراسة تقرير الهيئة الاتحادية لحماية الدستور بدقة، وبعد ذلك ستخرج الحكومة الاتحادية باستنتاجاتها على أساسها".

وتابع: "وفي الوقت ذاته أود أن أضيف أنه لا يمكن حظر 10 ملايين ناخب لحزب "البديل من أجل ألمانيا".



وجاء ذلك تعليقا على إمكانية حظر حزب "البديل من أجل ألمانيا" بعد أن أصدرت هيئة حماية الدستور الاتحادية الألمانية قرارا بتصنيف الحزب "تنظيما يمينيا متطرفا"، ما يوسع الإمكانيات للرقابة على أنشطة الحزب ويمهد لحظره على الأراضي الألمانية.

وتجدر الإشارة إلى أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" حل في المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية الأخيرة بحصوله على أكثر من 20% من أصوات الناخبين، و152 مقعدا في البوندستاغ من أصل الـ 630.