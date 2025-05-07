 استشهاد عدنان حرب قائد الدعم اللوجستي في وحدة بدر بحزب الله - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استشهاد عدنان حرب قائد الدعم اللوجستي في وحدة بدر بحزب الله


نشر في: الأربعاء 7 مايو 2025 - 8:35 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 مايو 2025 - 8:36 ص

استشهد قائد بارز في حزب الله في جنوب لبنان في هجوم إسرائيلي استهدف العمليات اللوجستية للحزب يوم الثلاثاء.

وذكر الجيش الإسرائيلي في منشور على تطبيق تليجرام إن الغارة في منطقة النبطية "قضت على عدنان محمد صادق حرب، قائد وحدة الدعم اللوجستي في وحدة بدر التابعة لحزب الله، والتي تعمل في منطقة شمال الليطاني في لبنان".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن حرب كان مسؤولا عن تزويد وحدات حزب الله بالأسلحة وإعادة بناء البنية التحتية العسكرية للحزب جنوب نهر الليطاني، واصفا أنشطته بأنها "انتهاك صارخ للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".


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