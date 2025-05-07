ترامب: لا يمكن لإيران أن تمتلك أسلحة نووية ولن يبقى أمامنا خيار إذا سارت في طريق آخر

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "لن يبقى خيار" لدى الولايات المتحدة في حال قررت إيران تطوير سلاح نووي.



وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء: "نريد أن تكون (إيران) بلدا ناجحا... ولكن لا يمكنها امتلاك السلاح النووي".



وتابع: "وفي حال قرروا السير في الطريق الآخر، سيكون ذلك محزنا للغاية، ونفضل ألا نقوم بذلك ولكن لن يكون أمامنا خيار"، في إشارة ضمنية إلى عمل عسكري محتمل ضد إيران.

ويأتي ذلك على خلفية المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران حول اتفاق بشأن برنامج إيران النووي.

وقد أجرى الطرفان ثلاث جولات من المفاوضات بوساطة سلطنة عمان. ونقل موقع "أكسيوس" عن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف قوله، إنه من المخطط لعقد جولة جديدة من المفاوضات يومي 10 و11 مايو.