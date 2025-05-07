 استشهاد عضو في حماس بغارة إسرائيلية على مدينة صيدا اللبنانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استشهاد عضو في حماس بغارة إسرائيلية على مدينة صيدا اللبنانية


نشر في: الأربعاء 7 مايو 2025 - 8:26 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 مايو 2025 - 8:26 ص

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن غارة إسرائيلية بطائرة بدون طيار على سيارة في جنوب لبنان أسفرت عن استشهاد شخص واحد في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.

وقال مسؤولون أمنيون في مكان الحادث لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) إن الشخص الذي قتل في مدينة صيدا الساحلية كان عضوا في حركة حماس.

وحذرت السلطات اللبنانية حركة حماس الأسبوع الماضي من أنها ستواجه "أقسى الإجراءات" إذا نفذت أي هجمات من لبنان.

وعلى مدى الأشهر الـ19 الماضية، استهدف الجيش الإسرائيلي أعضاء من حماس في لبنان. كما نفذت الحركة هجمات صاروخية من لبنان منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر 2023، وفي الأسابيع الأخيرة اعتقلت السلطات اللبنانية عدة أشخاص مرتبطين بحماس للاشتباه في إطلاقهم صواريخ باتجاه إسرائيل.


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