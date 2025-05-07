رئيس الوزراء المجري: لا نعتزم الانسحاب من الاتحاد الأوروبي

أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن بلاده لا تعتزم الانسحاب من الاتحاد الأوروبي وستدافع عن مصالحها ضمن الاتحاد.



وقال أوربان في كلمة له بمدينة راتسكيفي الهنغارية، يوم الثلاثاء: "الآن على الرغم من أن الرياح مضادة لنا، لم أتخل عن الفكرة بأن كل شيء سيكون جيدا لدى الدول الأوروبية إذا وجدت الصيغة الصحيحة للتعاون".



وتابع: "ولذلك فإنني لا اقترح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، لأن في مثل هذا الوضع يمكننا أن نقوم بذلك، وإن رفع أحد هذا العلم، فأخشى أنه سيكون هناك من سيحذو حذوه. وبرأيي هذا لن يكون جيدا".

وأكد أن هنغاريا مهتمة ليس بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي، بل "بالبقاء فيه والدفاع عن المصالح الهنغارية من داخله".

وكان أوربان قد حذر في وقت سابق من انهيار الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى ضرورة تغيير من وصفهم بالليبراليين في قيادة الاتحاد الأوروبي والاستعاضة عنهم بـ "الوطنيين".