 رئيس الوزراء المجري: لا نعتزم الانسحاب من الاتحاد الأوروبي - بوابة الشروق
الأربعاء 7 مايو 2025 6:33 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

رئيس الوزراء المجري: لا نعتزم الانسحاب من الاتحاد الأوروبي


نشر في: الأربعاء 7 مايو 2025 - 6:15 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 مايو 2025 - 6:15 ص

أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن بلاده لا تعتزم الانسحاب من الاتحاد الأوروبي وستدافع عن مصالحها ضمن الاتحاد.

وقال أوربان في كلمة له بمدينة راتسكيفي الهنغارية، يوم الثلاثاء: "الآن على الرغم من أن الرياح مضادة لنا، لم أتخل عن الفكرة بأن كل شيء سيكون جيدا لدى الدول الأوروبية إذا وجدت الصيغة الصحيحة للتعاون".

وتابع: "ولذلك فإنني لا اقترح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، لأن في مثل هذا الوضع يمكننا أن نقوم بذلك، وإن رفع أحد هذا العلم، فأخشى أنه سيكون هناك من سيحذو حذوه. وبرأيي هذا لن يكون جيدا".

وأكد أن هنغاريا مهتمة ليس بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي، بل "بالبقاء فيه والدفاع عن المصالح الهنغارية من داخله".

وكان أوربان قد حذر في وقت سابق من انهيار الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى ضرورة تغيير من وصفهم بالليبراليين في قيادة الاتحاد الأوروبي والاستعاضة عنهم بـ "الوطنيين".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك