الصين تدعو الهند والصين لضبط النفس وتجنب تعقيد الوضع

• اعتبرت الخارجية الصينية العملية الهندية على باكستان أنها "مؤسفة"

دعت الصين، الهند وباكستان، إلى ضبط النفس وتجنب خطوات من شأنها زيادة تعقيد الوضع، عقب الهجوم الهندي على باكستان ومنطقة آزاد كشمير الخاضعة لسيطرتها.

واعتبرت وزارة الخارجية الصينية في بيان، الأربعاء، العملية الهندية على باكستان أنها "مؤسفة"، معربة عن قلقها من الوضع.

وأشار البيان إلى أن الهند وباكستان ستظلان دائمًا جارتين لبعضهما البعض وللصين، مضيفًا: "نحث كلا الجانبين على العمل بما يخدم المصلحة العامة المتمثلة في السلام والاستقرار، والحفاظ على الهدوء وضبط النفس والامتناع عن اتخاذ إجراءات قد تزيد من تعقيد الوضع".

وأعلن الجيش الهندي، الثلاثاء، إطلاق عملية عسكرية ضد "أهداف" في باكستان ومنطقة آزاد كشمير الخاضعة لسيطرتها.

وقال الجيش الهندي إنه استهدف بنجاح 9 مواقع وصفها بـ"الهياكل الإرهابية"، فيما أعلنت إدارة إسلام آباد استهداف 6 مواقع مدنية، أدت إلى مقتل 26 شخصًا، وإصابة 46 آخرين.

كما أعلن الجيش الباكستاني إسقاطه 5 مقاتلات هندية خلال الهجوم، في حين نفت إدارة نيودلهي هذا الأمر.

وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان في 22 أبريل الماضي، عقب إطلاق مسلحين النار على سائحين في منطقة باهالغام بإقليم جامو وكشمير (شمال) الخاضع للإدارة الهندية، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين.

وقال مسؤولون هنود إن منفذي الهجوم "جاؤوا من باكستان"، فيما اتهمت إسلام آباد الجانب الهندي بممارسة حملة تضليل ضدها.

وقررت الهند تعليق العمل بـ"معاهدة مياه نهر السند" لتقسيم المياه، في أعقاب الهجوم، وطالبت دبلوماسيين باكستانيين في نيودلهي بمغادرة البلاد خلال أسبوع.​​​​​​​

من جانبها، نفت باكستان اتهامات الهند وقيدت عدد الموظفين الدبلوماسيين الهنود في إسلام آباد، وأعلنت أنها ستعتبر أي تدخل في الأنهار خارج معاهدة مياه نهر السند "عملا حربيا"، وعلقت كل التجارة مع الهند وأغلقت مجالها الجوي أمامها.