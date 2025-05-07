وصول الطائرة الإماراتية الأولى إلى مطار رفيق الحريري الدولي بعد قرار رفع الحظر

حطت في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، صباح الأربعاء، الطائرة الأولى التابعة للخطوط الجوية الإماراتية.

وأفادت مندوبة «الوكالة الوطنية للإعلام» أن صالة الوصول في المطار ازدانت بالورود لاستقبال الطائرة وركابها، بعد قرار الإمارات رفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان، ابتداء من اليوم.

وأعرب عدد من الركاب الإماراتيين لدى وصولهم إلى المطار عن فرحتهم بالعودة إلى لبنان بعد التغييرات التي شهدها، لاسيما بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وأشاروا إلى أن حركة الوافدين من الإمارات ستشهد ازديادا خلال الأيام المقبلة، مشيدين بحفاوة الاستقبال.

والأحد الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية عن إلغاء قرار منع سفر مواطنيها إلى لبنان، والسماح لهم بالسفر إليها بدءاً من يوم 7 مايو2025، وذلك تنفيذاً لتوجيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس البلاد، وفي إطار تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، فيما رحبت الحكومة اللبنانية بهذا القرار، واعتبرته «دليلاً على عمق العلاقة الأخوية بين البلدين».

وجاء القرار في أعقاب زيارة العمل التي قام بها الرئيس اللبناني جوزيف عون، إلى الإمارات، ولقائه مع الشيخ محمد بن زايد؛ حيث بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية، واتفقا على إعادة فتح المجال أمام حركة تنقل المواطنين، بعد الاتفاق على الإجراءات اللازمة لضمان سلامتهم وتسهيل سفرهم.



