أعلنت شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية كيه.جي موبيليتي كورب (كيه.جي.إم) ارتفاع مبيعاتها خلال الشهر الماضي بنسبة 5ر6% سنويا، مدفوعة النمو القوي للصادرات.

وقالت الشركة إن مبيعاتها خلال أبريل بلغت 9512 سيارة، بما في ذلك السيارات غير المجمعة التي يتم تصديرها كأجزاء على أن يتم تجميعها في البلد المستورد.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى ارتفاع صادرات الشركة الكورية الجنوبية بنسبة 8ر13% إلى 6130 سيارة، في حين تراجعت مبيعاتها المحلية بنسبة 6ر4% إلى 3382 سيارة.

وأوضحت الشركة أن الطلب القوي على السيارتين موسو وتوريس إي.في.إكس من السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) دعم الصادرات، حيث بلغت مبيعات الطرازين 1336 سيارة و1830 سيارة على الترتيب.