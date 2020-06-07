أصدرت شركة إنفنتي وورد Infinity Ward الأمريكية، المطورة لسلسة ألعاب كول أوف ديوتي Call of Duty نداء الواجب، أمس الجمعة، تحديثًا جديدًا لإصدارها الأخير من لعبة الحرب الشهيرة تضمن رسالة دعم لحركة "حياة السود مهمة -Black Lives Matter " الأمريكية.

وفق موقع (The Verge) التقني، تأتي الرسالة في شاشة الترحيب مع بداية تشغيل اللعبة، وتظهر أيضًا على شاشات التحميل وعند التبديل بين الأوضاع المختلفة.

وبحسب الموقع تقول الرسالة الموجهة لمجتمع لاعبي كول أوف ديوتي، والتي استهلت بعبارة «حياة السود مهمة»، "مجتمعنا يتألم، إن العنصرية النظامية التي يعيشها مجتمعنا عادت مرة أخرى إلى الواجهة، وتؤيد كول أوف دوتي، وشركة Infinity Ward المساواة والاندماج، ونقف ضد العنصرية والظلم الذي يتحمله مجتمعنا الأسود، حتى يحدث التغيير وتصبح حياة السود مهمة، لن نصبح أبدًا المجتمع الذي نسعى جاهدين لأن نكون عليه".

pic.twitter.com/wRFac08XjY — Call of Duty Middle East (@CallofDutyARA) June 5, 2020



وكان عدد من شركات ألعاب الفيديو أصدروا بيانات دعم للمجتمعات السوداء هذا الأسبوع، بعد اندلاع الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة في الولايات المتحدة بعد مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد على يد الشرطة.

ووفق موقع «game spot» المتخصص بالألعاب تم تأجيل الموسم الرابع من اللعبة بعد مقتل جورج فلويد، ووعدت إنفينيتي وارد بمكافحة العنصرية في اللعبة بتدابير مضادة محسنة.

وبحسب الموقع أيضا فقد اشتهرت لعبة كول أوف دوتي منذ فترة طويلة في مجتمع محبي ألعاب الحرب وإطلاق النار بوجود العديد من اللاعبين "السامين"، ويشير الموقع إلى أن تلك الرسائل هي أحد الجهود العديدة التي يتم بذلها أو الوعد بها الآن لمعالجة العنصرية بين قاعدة اللاعبين.

فيما أكد موقع (The Verge)، أن وضع تلك الرسالة أمام جميع من يلعبون لعبة إطلاق النار الأشهر، والتي تحظي بشعبية كبيرة من شأنه أن يساعده في الوصول إلى مجموعة أوسع من الناس.

لم تكن تلك هي المرة الأولي التي تتفاعل وتتعاطى فيها اللعبة ومطوروها مع الأحداث العالمية، ففي أخر إصدار لها في أكتوبر من العام الماضي 2019، تناول مطورو اللعبة مشاهد من الحرب في سوريا، حيث تم إدراج مشاهد لمحاولات إنقاذ مدنيين وجرحي تؤديها طواقم متطوعي الدفاع المدني في سوريا المعروفة باسم "الخوذ البيضاء".