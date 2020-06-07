وزير الرياضة: مجلس الوزراء يدرس ملف عودة الدوري

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أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه تم عرض ملف عودة الدوري على لجنة الأزمات بمجلس الوزراء للبت في استئناف البطولة من عدمه.

وقال أشرف صبحي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت": "عرضنا الملف على لجنة الأزمات برئاسة مجلس الوزراء للبت في عودة الدوري، وهو محل دراسة حاليا".

وأضاف: "هذا الملف يُدرس على جميع النواحي ونحن في النهاية مع توجه الدولة ولكن لا بد أن يتم دراسته من الجانب الأمني والصحي وسيتم الإعلان عن قرار الدولة في وقته".

وعن أزمة انتخابات اتحاد الكرة.. أجاب: "عقدنا جلسة مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية وعرضنا الملف على اللجنة الأولمبية وسيتم حسم كل شئ قريبا".

وأتم: "القانون المصري واضح وصريح وتحدثنا مع اللجنة الأولمبية كما قلت وننتظر فقط رؤية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وسيتم الإعلان عن القرار في القريب العاجل"