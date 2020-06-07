إعادة فتح الطرق المغلقة لتحقيق السيولة المرورية

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، فتح شارع الجيش " أمام مديرية الأمن، مكتب بريد كفرالشيخ الرئيسى، إدارة النجدة "، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ومديرية أمن كفرالشيخ، وذلك لتحقيق السيولة المرورية للمواطنين، وأصحاب المركبات.

وأشاد محافظ كفرالشيخ، بدور الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة بالمحافظة، وجهودهم المبذولة في المتابعة الدورية والمستمرة، لتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، لغلق المحال التجارية، وحظر التجوال الليلي، وتطبيق القانون، للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والإحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره.

جدير بالذكر؛ أنه تم سابقاً فتح شارع عبد السلام عارف من أمام مركز شرطه كفر الشيخ، وقسم شرطه أول كفر الشيخ، وشارع جيهان أمام قسم شرطة ثان كفرالشيخ، ليصبح الشارعين اتجاهين حتى نهايتهما.