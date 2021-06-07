محافظ الوادي الجديد يعقد اجتماعا لبحث مشكلة أراضي مشروعات الشباب

عقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس؛ لبحث مشكلة أراضي مشروعات الشباب بطريق مطار الداخلة.

جاء ذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، ونبيل حنفي رئيس مركز الداخلة، ومحمد عبد الغني عضو مجلس الشيوخ، وعدد من التنفيذين المعنيين والشباب المستفيدين من المشروع.

ووجه الزملوط قطاع الكهرباء بحصر استهلاك الكهرباء الفعلي للآبار الزراعية بالمشروع وحساب مديونية الكهرباء بسعر أقل للكيلو وات، مع تحمل المحافظة ٥٠٪ من قيمة المديونية لحل مشكلة المستفيدين بشرط سداد ٢٥٪ من قيمة المديونية كإثبات للجدية، كما قرر سحب الأراضي الغير مزروعة من المستفيدين غير الجادين وإعادة طرحها للراغبين في إقامة مشروعات زراعية.