قال الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار، إن إنجازات الـ 7 أعوام الماضية في قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية لا تعد ولا تحطى، موضحًا أن أهمها ترميم وافتتاح قصر البارون بمصر الجديدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «dmc»، مساء الاثنين، أنه تم ترميم قبة الإمام الشافعي، فضلًا عن مشروعات الترميم خارج محافظة القاهرة، ذاكرًا أن ترميم قصر محمد علي بشبرا سيكون إضافة كبيرة للمنطقة.

وأشار إلى العمل على مشروعين قوميين، بناءً على توجيهات رئاسية، وهما إحياء مسار العائلة المقدسة والتي تضم ما يقرب من 25 نقطة في إنحاء الجمهورية والارتقاء العمراني لمنطقة القاهرة التاريخية، مضيفًا أن الآثار الإسلامية والقبطية تشهد طفرة تعادل ما شهده القطاع في عهد الخديوي هباس حلمي الثاني.

ولفت إلى تطوير منطقة عين الصيرة وإنشاء متحف الحضارة، مؤكدًا أن ذلك يدل على اهتمام مصر بالعاصمة القديمة وما تحتويه من تراث وآثار بالتوازي مع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أنه تم عقد زيارة السبت الماضي إلى المتحف اليوناني بالإسكندرية لمتابعة أعمال المتحف استعدادًا لافتتاحه، قائلًا إن الاهتمام بالآثار والتراث لا يقتصر على محافظة بعينها وإنما يمتد لكل المناطق بالجمهورية.



