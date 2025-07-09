الرمادي: اسم الزمالك أكبر مني ولم أفكر في ترك معسكر نهائي الكأس

كشف أيمن الرمادي، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، حقيقة الأنباء عن رغبته في الرحيل عن النادي قبل نهائي كأس مصر أمام بيراميدز، والذي فاز فيه الزمالك بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.

وقال أيمن الرمادي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»: «لم أفكر في ترك معسكر الزمالك قبل نهائي الكأس أمام بيراميدز، وكان هناك خلاف بسيط بشأن الاجتماع مع اللاعبين والأمر تم حله بسرعة».

وأضاف: «شيكابالا تدخل وجلس مع الجهاز الفني وتم عقد جلسة وانتهى الأمر سريعًا ولم يكن هناك أزمة كبيرة، كان سوء فهم فقط.. الأمور يتم تضخيمها في الزمالك بطريقة لا أعرف هل هي متعمدة أم بالصدفة؟».

وتابع: «أنا مدرب أهتم بالتفاصيل ولكن هناك أمور لا يتم دراستها بالورقة والقلم ويجب أن توافق عليها دون تردد مثل فرصة تدريب الزمالك.. اسم الزمالك أكبر من اسم أيمن الرمادي كثيرا، وبالتالي اسم الزمالك سيضيف الكثير لي».

وأوضح الرمادي: «في الفترة التي توليت فيها الزمالك كانوا 33 يومًا بشكل مثالي ولم تحدث أي مشاكل تماما، وهناك فرق أخرى لاعبيها يضربون بعضهم البعض وتحدث بها مشاكل كبيرة».

وكشف: «أوصيت في تقريري لإدارة الزمالك أن يتم تعيين مدير رياضي ومعه ثنائي ليساعده، ومدير تقني أيضا ومعه ثنائي ليساعده.. وإذا أكملت مع الزمالك في الموسم كنت أحتاج إلى من 4 إلى 6 صفقات، بالإضافة إلى استمرار شيكابالا لأنه يسيطر على غرفة الملابس».

وتطرق الرمادي للحديث عن خلافه مع وائل القباني، بقوله: «أحترم وائل القباني ولكن كان هناك خلافًا بيننا في الجهاز الفني للزمالك، أعتقد أنه لم يقصد الإساءة للنادي ولكن خانه التعبير في بعض تصريحاته».

وأتم: «الخبرات التراكمية في النواحي الإدارية لدى وائل القباني تحتاج لفترة أكبر، ومن وجهة نظري أنه أخطأ بطريقة غير مقصودة في بعض الأمور».