الأردن يدين الهجوم الإرهابي في بوركينا فاسو

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الإثنين، الهجوم الإرهابي الذي استهدف قرية سولهان شمال شرق بوركينا فاسو، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 160 شخصا بينهم أطفال، وإصابة آخرين.

وأكدت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الفعل الإرهابي واستهداف المدنيين الأبرياء الذي يتنافى مع كافة القيم الدينية والإنسانية، ويستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، مؤكدة موقفها الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه وأسبابه.

وأعربت الوزارة عن تعازي الأردن لحكومة وشعب جمهورية بوركينا فاسو وذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.