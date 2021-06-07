 الأردن يدين الهجوم الإرهابي في بوركينا فاسو - بوابة الشروق
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الأردن يدين الهجوم الإرهابي في بوركينا فاسو

أ ش أ
نشر في: الإثنين 7 يونيو 2021 - 6:29 م | آخر تحديث: الإثنين 7 يونيو 2021 - 6:29 م

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الإثنين، الهجوم الإرهابي الذي استهدف قرية سولهان شمال شرق بوركينا فاسو، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 160 شخصا بينهم أطفال، وإصابة آخرين.

وأكدت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الفعل الإرهابي واستهداف المدنيين الأبرياء الذي يتنافى مع كافة القيم الدينية والإنسانية، ويستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، مؤكدة موقفها الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه وأسبابه.

وأعربت الوزارة عن تعازي الأردن لحكومة وشعب جمهورية بوركينا فاسو وذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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