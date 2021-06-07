كوريا الجنوبية والبحرين تبحثان القضايا المتعلقة بمواقع التراث العالمي لليونسكو

بحث وزير الخارجية الكوري الجنوبي، جونغ أوي-يونغ، اليوم الإثنين، مع رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، سبل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في مجالي الطاقة والبناء، والقضايا المتعلقة بمواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

واتفق الجانبان - خلال لقائهما الذي عقد بكوريا الجنوبية وفقًا لوكالة "يونهاب" - على بذل الجهود لتوسيع أعمال الشركات الكورية في البحرين في مجالي الطاقة والبناء وتعزيز التعاون الاستثماري والاقتصادي، وكذلك تعزيز التعاون الثقافي على الساحة الدولية.

وطلب وزير الخارجية الكوري دعم البحرين لإدراج مسطحات المد والجزر الكورية المسماة "غِت بول" باللغة الكورية ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو في اجتماع لجنة التراث العالمي لهذا العام.

يُشار إلى أن البحرين ستشغل منصب نائب رئيس الدورة الـ 44 لاجتماع لجنة التراث العالمي الذي سيُعقد بالفيديو اعتبارًا من 6 يوليو.

كما اتفق الجانبان على تعزيز التفاهم المتبادل لثقافات كلا البلدين من خلال إقامة فعاليات التبادل الثقافي عبر الإنترنت، مؤكدين أن التبادلات الثقافية بين كوريا والبحرين ستسهم في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

يُذكر أن رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار قد وصلت يوم 2 يونيو إلى كوريا الجنوبية في زيارة تستمر حتى يوم 8 يونيو، بدعوة من مؤسسة كوريا.