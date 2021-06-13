النواب يواصل جلساته العامة لمناقشة مشروعات قوانين

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واصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروعات قوانين.

وتتم مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

كما سيناقش المجلس تقارير اللجان النوعية بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية في عدة مجالات، فيما يستمر المجلس في نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعماله.