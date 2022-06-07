 المستشار الألماني يصل ليتوانيا في زيارته الأولى منذ الحرب الروسية الأوكرانية - بوابة الشروق
الثلاثاء 7 يونيو 2022 1:54 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء تعديلات على الجهاز الفني للنادي الأهلي بعد خسارة النهائي الإفريقي؟
النتـائـج تصويت

المستشار الألماني يصل ليتوانيا في زيارته الأولى منذ الحرب الروسية الأوكرانية

فيلنيوس - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 7 يونيو 2022 - 1:01 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يونيو 2022 - 1:01 م

وصل المستشار الألماني "أولاف شولتس"، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الليتوانية (فيلنيوس)، حيث تعد المرة الأولى التي يزور فيها دولة في حلف الناتو واقعة على الحدود مع روسيا، منذ أن شنت موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 من شهر فبراير الماضي.

وذكرت قناة "دويتشه فيله" الألمانية -في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- أنه سيلتقي برؤساء حكومات دول البلطيق من أجل مناقشة الأوضاع الأمنية على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأضافت القناة أن المستشار الألماني سيقوم خلال هذه الزيارة بإجراء محادثات مع رؤساء وزراء كل من ليتوانيا "إنجريدا سيمونيته"، واستونيا "كايا كالاس"، ولاتفيا "أرتورز كريجانيس كارينش".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك