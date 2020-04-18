كوريا الشمالية تسجل أكثر من 61 إصابة بالحمى في 24 ساعة

سجلت كوريا الشمالية أكثر من 61 ألف حالة إصابة جديدة بالحمى اليوم الثلاثاء، مع بقاء العدد اليومي أقل من 70 ألفا لليوم الثاني على التوالي.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن أكثر من 61730 شخصا آخرين ظهرت عليهم أعراض الحمى على مدار 24 ساعة حتى الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي في اليوم السابق، ولم تقدم مزيدا من المعلومات بشأن الوفيات الإضافية.

وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالحمى منذ أواخر أبريل بلغ أكثر من 19ر4 مليون إصابة حتى الساعة 0600 من مساء الاثنين، بينما تعافى 08ر4 مليون شخص، ولا يزال 115 ألفا و240 شخصا يتلقون العلاج، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

وكانت حصيلة الحمى اليومية في البلاد في اتجاه هبوطي بعد أن بلغت ذروتها عند أكثر من 392 ألفا و920 حالة في 15 مايو.

وفي 12 مايو ، كشفت كوريا الشمالية عن أول حالة إصابة بكوفيد19 بعد أن ادعت أنها خالية من فيروس كورونا لأكثر من عامين.