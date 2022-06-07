زيلينسكي: أثق في منح أوكرانيا وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي خلال أسابيع

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن ثقته في أن بلاده ستُمنح وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على الرغم من تردد ألمانيا في دعم حملة عضوية كييف.

وقال زيلينسكي في كلمته اليومية عبر الفيديو يوم الاثنين: "سيكون هذا قرارا ليس فقط لأوكرانيا ولكن للمشروع الأوروبي بأكمله" مضيفا أن كل ما سيحدث سيحدد ما إذا كان للاتحاد الأوروبي مستقبل أم لا.

وتعتزم المفوضية الأوروبية أن تقرر قريبا أفضل السبل للمضي قدما في عرض عضوية أوكرانيا الذي قدم بعد فترة وجيزة من شن روسيا لغزو شامل على جارتها في أواخر شباط/فبراير.

وأوضح المستشار الألماني أولاف شولتس أنه لا ينبغي منح أوكرانيا طريقا مختصرا لعضوية الاتحاد الأوروبي، وبينما أعربت دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بالفعل عن دعمها لمنح أوكرانيا وضع مرشح، إلا أن الحكومة الألمانية لا تزال مترددة.

ومع أخذ ذلك في الاعتبار، أرسل زيلينسكي وزير الاتصالات وتنمية الأقاليم، أوليكسي تشيرنيشوف، مبعوثا خاصا إلى برلين لتوضيح قضية خطط انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

ولا تزال كييف تأمل في أن يسمي قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أوكرانيا مرشحة لعضوية التكتل في قمة الاتحاد الأوروبي المقرر عقدها يومي 23 و24 حزيران/يونيو.

وقال تشيرنيشوف قبل اجتماعاته في برلين: "على الاتحاد الأوروبي أن يحتضن أوكرانيا"، قبل أن يشدد على أن بلاده لا تسعى للحصول على معاملة تفضيلية.

وأضاف: "لا نتوقع انضماما من الباب الخلفي ولا نتوقع مسارا سريعا لأوكرانيا" مضيفا أن كييف ليس لديها مصلحة في أي شكل آخر من أشكال الشراكة مع الاتحاد الأوروبي دون العضوية الكاملة وهي فكرة اقترحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وتابع: "ليس لدينا خطط للنظر في أي صيغة أخرى في الوقت الحالي".