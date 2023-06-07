تقرير: القوات الروسية تقصف مواقع 3 ألوية أوكرانية

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أعلنت القوات الروسية قصف مواقع ثلاثة ألوية أوكرانية، صباح اليوم الأربعاء.

وصرح ألكسندر سافتشوك، رئيس المركز الإعلامي لما يعرف بقوات تجمع المركز العسكري الروسي لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء بأنه "تم توجيه ضربات صاروخية من قبل الطيران العسكري ونيران المدفعية لقوات تجمع المركز على اتجاهي كراسنوليمانسك وسفاتوفسك، وتم تدمير مواقع الفرقة الجوية المتنقلة الـ81، والفرقتين الميكانيكيتين الـ 66 والـ 67 التابعتين للقوات الأوكرانية".

وأضاف أن الطيران العملياتي التكتيكي التابع للتجمع الروسي نفذ ضربات صاروخية على مستودع الذخائر ونقاط التمركز المؤقتة، بالإضافة إلى منصات إطلاق الصواريخ التابعة للقوات الأوكرانية.