استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي الدكتور عمرو الليثي، بحضور المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف.

ورحب الرئيس عباس، بالليثي، مشيدًا بالتعاون الوثيق بين الإعلام الرسمي الفلسطيني، واتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، لنقل الرواية والحقيقة الفلسطينية إلى العالم أجمع.

من جهته أكد الدكتور عمر الليثي، سعادته والوفد المرافق له على تواجدهم في فلسطين، ولقاء الرئيس محمود عباس، مشددًا على حفاوة الاستقبال والترحاب الكبير الذي لامسوه من قبل الإعلام الرسمي الفلسطيني، والتسهيلات التي قدمت للوفد في سبيل إتمام الدورة التدريبية الخاصة بالإخراج والتصوير والإضاءة.

وحضر اللقاء، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، وقاضي قضاة فلسطين الشرعيين محمود الهباش، ورئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة، كذلك نائب السفير المصري لدى فلسطين سارة طه.