أردوغان يقترح تشكيل لجنة تحقيق بعد تدمير سد كاخوفكا

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اقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تشكيل لجنة تحقيق لبحث ملابسات تدمير سد كاخوفكا جنوبي أوكرانيا.

وأعلن المكتب الرئاسي في أنقرة أن أردوغان طرح المسألة في محادثتين هاتفيتين منفصلتين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء.

وأضاف المكتب الرئاسي، أنه يمكن تشكيل هذه اللجنة من خبراء من الطرفين المتصارعين بالإضافة إلى ممثلين عن تركيا والأمم المتحدة لتكون هناك صيغة مشابهة لصيغة اتفاقية تنظيم تصدير الحبوب من أوكرانيا.

وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في يوليو 2022 في إبرام اتفاق أنهى حصار روسيا لصادرات الحبوب الأوكرانية.

وكتب زيلينسكي، عبر موقع تويتر أنه تحدث مع أردوغان عن التبعات الإنسانية والبيئية "للعمل الروسي الإرهابي" وسلم تركيا قائمة من المواد المطلوبة بصورة عاجلة.

وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بتدمير السد، ويصف كل جانب ما حدث بأنه "هجوم إرهابي" وكارثة غير مسبوقة بالنسبة للبيئة.