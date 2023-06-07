خطة النواب: سددنا 9 مليارات دولار أقساط وفوائد دين منذ بداية العام

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قناة السويس وصادرات الغاز المسال؛ تضخ مباشرة في خزانة البنك المركزي شهريًا إيرادات تقارب قيمتها 1.75 مليار دولار، فضلا عن دخل السياحة والاستثمارات وتحويلات المصريين من الخارج.

وأكد خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية الشمس، مساء الثلاثاء، أن حصيلة إيرادات الدولة الدولارية من المصادر السابقة؛ تمكنها من سداد كافة الالتزامات الخارجية وأقساط الدين في مواعيدها.

وتابع: «لدينا قسط دين خلال شهر يونيو الجاري سيدفع في ميعاده، وبذلك نصبح قد سددنا ما يقارب من 8.5 مليارات على مدار الأشهر الستة الماضية منذ يناير إلى يونيه الجاري، وبنهاية يونيه سنصبح قد سددنا ما يقارب من 9مليارات دولار أقساط وفوائد دين خارجي».

وأكد أن إيرادات كل من (قناة السويس- تحويلات المصريين بالخارج- السياحة- والصادرات البترولية وغير البترولية- الاستثمارات العربية)؛ تمكن الدولة من تلبية جميع الواردات المصرية، بالإضافة إلى سداد أقساط الدين، في الظروف الطبيعية، بدون حدوث أزمات اقتصادية عالمية كالحرب الروسية-الأوكرانية أو جائحة كورونا.

ونوه إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي؛ بإجمالي 109 ملايين دولار خلال مايو المنصرم ليبلغ إلى اليوم 34.6 مليار دولار بزيادة 1.4 مليار دولار عن العام الماضي، مشيرا إلى التزام البنك المركزي بمرونة سعر الصرف في إطار اتفاقه مع صندوق النقدي الدولي.

وتابع: «البنك المركزي احترم التزاماته بالتعويم الحر، ولم يتدخل أو يفرط في دولار واحد من الاحتياطي للبنوك، وبالتالي فإن البنوك المصرية والتي يبلغ عددها 38 بنكًا؛ تعتمد على نفسها في تدبير النقد الأجنبي، أما المركزي لن يفرط في دولار واحد، فالمرونة تقتضي أن تدبر البنوك للعملاء والمستوريدين والصناع؛ حاجتهم من الدولار».

ولفت إلى تراجع نسبة عجز موازنة خلال العام المالي الجديد(2023-2024) إلى 7 % مقارنة بالعام الماضي التي بلغت 8 %، مشيرا إلى عرض الموازنة الجديدة على الجلسة العامة بمجلس النواب الأحد المقبل بمشاركة 596 نائبًا.