مصرع شخص بعد سقوط سيارته في ترعة بالدقهلية

لقي شخص مصرعه، صباح اليوم، إثر سقوط سيارته داخل ترعة في محافظة الدقهلية.

كان تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد ببلاغ من الأهالي لشرطة النجدة بوقوع سيارة في ترعة بمدينة دكرنس.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من الحماية المدنية والإنقاذ النهري ومباحث مركز دكرنس.

وتبين أن الحادث وقع على طريق مصرف كرم دكرنس، حيث انقلبت مركبة في الترعة، مما أدى إلى وفاة (محمود مختار حجازي حسن - 59 عامًا)، من قرية ديرب الخضر بدكرنس، إثر نزيف في المخ واشتباه بإصابته بما بعد الارتجاج، وتوفي عند وصوله إلى المستشفى.

وعُرض المحضر على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.