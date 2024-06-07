عرض مسرحية اتحاد ملاك القمر في قصر ثقافة العريش

شهد مسرح قصر ثقافة العريش لليوم الثاني عرض المسرحية "اتحاد ملاك القمر"، ومن المقرر استمرار العرض حتى ٩ يونية.

يتميز العرض بسينوغرافيا وإخراج يوسف وهدان، وتأليف عبد الفتاح البلتاجي، وتنفيذ فرقة العريش القومية للفنون المسرحية بفرع ثقافة شمال سيناء.

وتحكي الدراما المسرحية "اتحاد ملاك القمر" عن قصة شاب مصري فقير يدعى علي المصري، وأمه هنية. يكتشف علي أن عمه الذي يعيش في أمريكا قد توفي، فرح بأنه الوريث الوحيد لعمه، ولكنه يكتشف أن الميراث ليس مالًا بل عقودًا لقطعة أرض على سطح القمر، وقد اشترى عمه هذه الأرض أثناء عمله في وكالة ناسا لأبحاث وعلوم الفضاء، وعلى الرغم من محنته المالية والضغوطات التي تواجهه، قرر علي عدم التخلي عن هذه العقود أبدًا، ويتعرض منزل علي المتواضع لهجوم من قبل مافيا أجنبية تسعى لسرقة عقود ملكية الأرض المصرية هذه، يقرر أهل الحي المصريون التحدث مع علي لمساعدته في الدفاع عن حقوقه، وتقديم المساعدة في القبض على العصابة وتقديمها للسلطات.

وتأتي هذه الفعالية ضمن الفعاليات الفنية والثقافية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة تامر عبد المنعم، بالتعاون مع فرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحاني، وبمشاركة وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني.