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حقق منتخب مصر فوزا ثمينا على ضيفه بوركينا فاسو بنتيجة 1/2 مساء الخميس على ستاد القاهرة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل محمود حسن تريزيجيه هدفي منتخب مصر في الدقيقتين 3 و7 بينما سجل لاسينا تراوري هدف المنتخب البوركيني الوحيد في الدقيقة 56.

ونجح حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر في اختباره الرسمي الأول منذ توليه المسؤولية ليقود الفراعنة لفوز ثالث على التوالي يتربع به على قمة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط.

وابتعد منتخب مصر عن أقرب منافسيه غيينا بيساو 5 نقاط بينما تجمد رصيد منتخب بوركينا فاسو عند 4 نقاط في المركز الثالث متفوقا بفارق الأهداف عن سيراليون.

وسيلعب منتخب مصر مباراته القادمة خارج ملعبه أمام غينيا بيساو يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة.

بدأ منتخب مصر اللقاء باندفاع هجومي شرس أسفر عن هدف مبكر بعد كرة عرضية من محمد صلاح قابلها محمود حسن تريزيجيه برأسية قوية في الشباك، ليتقدم الفراعنة بهدف أول بعد مرور ثلاث دقائق.

وفي الدقيقة الخامسة مرر صلاح كرة بينية إلى إمام عاشور الذي انفرد بالمرمى، ولكنه سدد في جسد الحارس كيليان نكيما.

وبعدها بدقيقتين لعب أحمد مصطفى "زيزو" كرة عرضية وصلت إلى تريزيجيه الذي مهدها لنفسه وسدد بقوة في الشباك ليسجل الهدف الثاني له ولمنتخب مصر.

وكاد المنتخب المصري أن يهز الشباك من ركلة حرة سددها صلاح بقوة وأبعدها الحارس البوركيني نكيما بقبضته، بينما سدد إمام عاشور كرة بجوار المقص الأيسر في الدقيقة 39.

أما محمد الشناوي الذي عاد بعد غياب طويل امتد ما يقرب من خمسة أشهر لم يتعرض لأي اختبار طوال الشوط الأول بل اكتفى منتخب بوركينا فاسو بمحاولات غير مؤثرة لدانجو واتارا ولاسينا تراوري وجوستافو سانجاري.

تحسن أداء منتخب بوركينا في الشوط الثاني، ونجح في تقليص الفارق بعد ضربة رأس من إدموند تابسوبا مدافع باير ليفركوزن، أبعدها الشناوي بمساعدة العارضة لترتد إلى لاسينا تراوري ليكملها بقدمه في الشباك.

وأجرى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر أكثر من تبديل لتنشيط خط الوسط حيث أشرك أكرم توفيق ثم عمر كمال عبد الواحد مكان إمام عاشور وزيزو.

ومن هجمة سريعة منظمة مرر صلاح كرة إلى محمد هاني الذي سدد في جسد الحارس البوركيني لتضيع فرصة مؤكدة لتسجيل هدف ثالث في الدقيقة 68.

وكان محمد الشناوي يقظا في إبعاد فرصتين خلال الدقائق الأخيرة ليؤمن فوزا صعبا وثمينا لمنتخب مصر.