جريتا تونبرج تشارك فى مظاهرة مدافعة عن البيئة ومؤيدة للفلسطينيين على هامش محادثات للأمم المتحدة في بون

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شاركت الناشطة السويدية في مجال المناخ جريتا تونبرج في مظاهرة في بون، طالب خلالها المشاركون باتخاذ إجراء ضد تغير المناخ ونددوا بالحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

ونظم تجمع من جماعات العدالة المناخية وحقوق الإنسان هذه المظاهرة تحت شعار "اطردوا كبار الملوثين".

وكانت الهتافات والملصقات المؤيدة للفلسطينيين سمة رئيسية في المظاهرة، بجانب المطالب المتعلقة بالمناخ. وحمل بعض المتظاهرين لافتات كتب عليها "فلسطين حرة".

ورفعت تونبرج قبضتها وانضمت إلى الهتافات الاحتجاجية التي شارك فيها نحو 70 شخصا.

وقالت الشرطة إن مظاهرات عديدة نُظمت في بون على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بشأن المناخ المنعقدة في المدينة.

وتمهد هذه الاجتماعات الطريق أمام الاجتماع الرئيسي لمؤتمر الأطراف كوب 29 الذي سيُعقد في باكو في نوفمبر.

وكانت تونبرج قد أعربت عن تضامنها مع الفلسطينيين في عدة مناسبات.

وأدت تعليقاتها إلى إثارة انتقادات من جانب أولئك الذين يشعرون أنها قللت من شأن فداحة الهجمات التي شنتها حركة حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل.