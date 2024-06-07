مصرع شخص وإصابة شخصان آخرين في حادث تصادم بالدقهلية

لقي شخص مصرعه وأصيب شخصان آخران؛ إثر حادث طريق نتيجة اصطدام سيارة بدراجة نارية في ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إخطار من مركز شرطة ميت غمر بوقوع حادث اصطدام نتج عنه إصابة شخصين ومصرع آخر.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث مركز شرطة ميت غمر إلى مكان الحادث، وتبين إصابة عمر خالد، 22 سنة، بنزيف شديد في الرئة اليمنى وتركيب أنبوبة صدرية، ونزيف في البطن والحوض، ومازن السيد، 22 سنة، بجرح قطعي في الأذن اليمنى، ووفاة عبد الرحمن عيد العزيز، 22 سنة. وتم نقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر المركزي والجثة إلى مشرحة المستشفى.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.