حجاج بعثة القرعة يواصلون رمي الجمرات في أول أيام التشريق

يواصل حجاج بعثة القرعة أداء مناسك الحج حيث قاموا اليوم، برمي الجمرات الثلاث في مشعر منى، في أول أيام التشريق (11 من ذي الحجة)، بعد أن رموا جمرة العقبة الكبرى أمس في أول أيام عيد الأضحى المبارك (يوم النحر).

وقامت إدارة البعثة بتعليق جدول زمني للتحرك داخل كل مخيم لمن يرغب من الحجاج لتنظيم أفواج لرمي الجمرات والعودة للمخيم.

وقد بدأ الحجاج منذ صباح اليوم في التوجه إلى جسر الجمرات لأداء نسك رمي الجمرات وفق الترتيب الشرعي، فبدأوا برمي الجمرة الصغرى، ثم الوسطى، وأخيرًا جمرة العقبة الكبرى، حيث يُرمى كل منها بسبع حصيات متتابعات مع التكبير عند كل حصاة.

وأكدت إدارة بعثة القرعة، أن عمليات التفويج تمت بسلاسة، في ظل الإجراءات التنظيمية التي وفرتها السلطات السعودية لضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

وأشارت إلى التزام الحجاج بتعليمات التفويج وتوزيع الأوقات المحددة لكل مجموعة، ما ساهم في منع التكدس وتحقيق انسيابية في حركة الحشود.

وتتابع غرفة عمليات البعثة على مدار الساعة لضمان تلبية جميع احتياجات الحجاج.

ومن المقرر أن يواصل الحجاج رمي الجمرات في اليومين القادمين (الثاني والثالث من أيام التشريق)، مع إمكانية التعجل لمن يرغب في مغادرة منى بعد إتمام الرمي في ثاني أيام التشريق.



