البحيرة: التعامل بكل قوة مع أي محاولة للتعدي على الأرض الزراعية أو أملاك الدولة خاصة خلال عيد الأضحى

شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة على استمرار حملات الإزالة الفورية والتعامل بكل قوة مع أي محاولة للاستيلاء على أراضي الدولة أو التعدي على الرقعة الزراعية، خاصة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأكدت أن المحافظة لن تسمح بأي تهاون في تطبيق القانون، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فورًا ودون استثناء ضد المخالفين، حفاظًا على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بالتنسيق مع مركز السيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة عن إزالة 3 حالات تعد على مساحة إجمالية بلغت 270 متر عبارة عن:

- حالة تعدي بمساحة 150 مترا عبارة عن شدة خشبية بالدور الأول العلوي لمبنى مخالف خارج الحيز العمراني بكوم حماده.

- حالة تعدي بمساحة 60 مترا عبارة عن تعدي بالبناء المخالف لطابقين خرسانة وأعمدة بنطاق قرية كوم اشو بكفر الدوار.

- حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 60 مترا عبارة عن مبنى من الطوب الأبيض بدون سقف بوادي النطرون.

وتؤكد محافظة البحيرة استمرار جهودها في التصدي الحازم لكافة أشكال التعديات، وأن جميع الأجهزة التنفيذية في حالة استعداد تام، ولن يُسمح بأي تجاوزات خلال فترة الأعياد حفاظًا على الصالح العام.