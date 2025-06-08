الشرطة تطلق النار على امرأة هاجمت المارة في ميونخ وتلقى حتفها لاحقا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أطلقت الشرطة النار على امرأة قامت بمهاجمة المارة بسكين في ساحة "ثيريزينفيزه"، وهي حديقة رئيسية في مدينة ميونخ، وذلك بحسب معلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

ولم تؤكد الشرطة على الفور حادثة إطلاق النار، والتي كانت صحيفة "بيلد" الألمانية أول من أورد أنباء بشأنها.

وذكرت الصحيفة الشعبية أن المرأة أصابت عدة أشخاص بجروح باستخدام سكين، ثم أطلقت الشرطة النار عليها. ونُقلت إلى المستشفى وخضعت لجراحة طارئة، لكنها توفيت بعد وقت قصير.

ولم يصدر تأكيد فوري لتقرير الصحيفة.

يُشار إلى أن "ثيريزينفيزه" تعد موقعا لمهرجان البيرة (الجعة) الشهير عالميا "أكتوبرفست" في عاصمة بافاريا.