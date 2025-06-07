جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اغتيال أسعد أبو شريعة أمين عام حركة المجاهدين في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشاباك، عن اغتيال الأمين العام لحركة المجاهدين الفلسطينية في قطاع غزة، أسعد أبو شريعة.

وقال في بيان عبر منصة «إكس» مساء السبت: «تم القضاء على أسعد أبو شريعة، زعيم منظمة المجاهدين في غزة، ومجاهد آخر محمود محمد حامد كحيل، في وقت سابق من اليوم في عملية مشتركة لجيش الدفاع الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشاباك».

وزعم أن أبو شريعة وكحيل كانا من بين الذين «تسللوا إلى كيبوتس نير عوز» خلال هجمات السابع من أكتوبر 2023.

وادعى تورطه «بشكل مباشر في اختطاف وقتل شيري وأرييل وكفير بيباس وناتابونج بينتا، ومواطن أجنبي آخر لا يزال محتجزًا، وفي اختطاف الزوجين جاد وجودي حجاي».

كما اتهمه الاحتلال بالمسئولية عن «تجنيد عناصر للجهاد في الضفة الغربية وإسرائيل، والتقدم وتنفيذ هجمات ضد إسرائيل والجيش الإسرائيلي».

وشدد جيش الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة العمل لتحديد هوية جميع الذين شاركوا في السابع من أكتوبر وكانوا متورطين في احتجاز رهائن إسرائيليين في غزة.