محافظ أسوان يتفقد لجان الإعدادية ويؤكد انتظام الامتحانات دون شكاوى

تفقد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، عددًا من لجان امتحانات الإعدادية بالمحافظة لمتابعة انتظام العملية الامتحانية، والتأكد من توفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

وشملت الجولة، لجان مدارس التربية الخاصة للصم والبكم بطريق السادات، والتي تضم 18 طالبًا من الصم و7 طلاب من المكفوفين.

وتفقد مدرسة الدكتور طه حسين الإعدادية بنين التي تضم 10 لجان بإجمالي 198 طالبًا، والفصول الإعدادية الملحقة بواقع 26 لجنة تضم 522 طالبًا وطالبة من طلاب المدرسة، ومدرستي سانت تريزا وعبد الحميد عبد الغفور.

وتأتي تلك المدارس ضمن إجمالي 216 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة تضم 30 ألفًا و213 طالبًا وطالبة، وتُجرى الامتحانات خلال الفترة من 6 إلى 11 يونيو الجاري.

وخلال جولته، التي رافقه فيها الدكتور ربيع أبو يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم والقيادات التعليمية، حرص المحافظ، على الاستماع إلى آراء الطلاب حول مستوى الامتحانات بنظام "البوكليت" في المواد الأساسية، والتأكد من مناسبة الأسئلة لمستوى الطلاب، حيث أكد الطلاب أن الامتحانات جاءت من ضمن المقرر ووفقًا للنماذج التي تستخدمها الوزارة.

ووجّه المهندس عمرو لاشين، بضرورة الالتزام الكامل بضوابط العملية الامتحانية، والتشديد على منع أي حالات غش، مع توفير بيئة مناسبة داخل اللجان من خلال التهوية الجيدة حفاظًا على سلامة وصحة الطلاب والمعلمين والمراقبين وكافة عناصر العملية التعليمية.

كما شدد المحافظ على تكثيف أعمال النظافة العامة بمحيط المدارس واللجان الامتحانية، مع تواجد الزائرة الصحية داخل اللجان لتقديم الإسعافات الأولية والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة طوال فترة الامتحانات.

وأكد محافظ أسوان، أن الامتحانات تسير بشكل منتظم، وأن الأسئلة جاءت في المستوى المناسب للطلاب، ولم يتم تلقي أي شكاوى بشأن سير الامتحانات أو مستوى الأسئلة حتى الآن.

ومن جانبه، كشف وكيل وزارة التربية والتعليم، عن تجهيز اللجان والأوراق الإدارية اللازمة، إلى جانب تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية المختلفة لمتابعة سير الامتحانات والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو شكاوى.