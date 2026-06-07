رفع 193 حالة إشغال من أمام المحال التجارية المخالفة في أسوان

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حملة إشغالات مكبرة استهدفت المحال المخالفة بنطاق حيي جنوب وغرب المدينة، والتي أسفرت عن رفع أكثر من 193 حالة إشغال متنوعة من أمام المحال التجارية.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لإزالة جميع المعوقات التي تؤثر على حركة المواطنين والمركبات بالشوارع الرئيسية والفرعية.

ووجّه المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، باستمرار تنفيذ الحملات المكبرة بشكل دوري بجميع الأحياء والمناطق السكنية، وعدم السماح بعودة الإشغالات أو أي مظاهر عشوائية تعيق حركة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطتها الشاملة لإعادة الانضباط إلى الشارع الأسواني، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة أسوان بما يتواكب مع جهود التنمية والتطوير الجارية.