حمزة عبد الكريم: انسجمت سريعاً وهدفنا تحقيق شيء إيجابي لمنتخب مصر في المونديال

أعرب حمزة عبد الكريم، لاعب منتخب مصر، عن تطلعه لتقديم مستوى مميز خلال منافسات كأس العالم 2026، مؤكدًا أن جميع اللاعبين يسعون لتحقيق نتائج تليق باسم الكرة المصرية في المونديال.

وشارك حمزة في المباراة الودية التي خسرها منتخب مصر أمام البرازيل بنتيجة 2-1، ضمن التحضيرات الأخيرة قبل انطلاق كأس العالم، حيث اعتبر المواجهة اختبارًا مهمًا للفريق قبل خوض التحدي المنتظر.

وقال عبد الكريم في تصريحات تلفزيونية: "لم تكن المباراة سهلة على الإطلاق، وحاولنا الخروج بنتيجة إيجابية، جميع اللاعبين بذلوا أقصى ما لديهم، وأرى أنها كانت تجربة مفيدة للغاية قبل انطلاق كأس العالم".

وتحدث حمزة عن أجواء معسكر المنتخب بعد انضمامه للفريق، مؤكدًا: "منذ اليوم الأول وجدت ترحيبًا كبيرًا من الجميع، وهو ما ساعدني على التأقلم والاندماج سريعًا داخل المنتخب".

وأضاف: "تمثيل منتخب مصر شرف كبير لأي لاعب، وكل من يرتدي القميص الوطني يحلم بتحقيق شيء إيجابي وإسعاد الجماهير في كأس العالم".

واختتم تصريحاته قائلا: "أشكر الجماهير المصرية على دعمها المستمر، وننتظر مؤازرتهم في كأس العالم، وسنبذل كل ما لدينا من أجل تشريف منتخب مصر وتقديم أفضل ما يمكن".

ويُعد حمزة عبد الكريم خامس أصغر لاعب يشارك في منافسات كأس العالم 2026، في خطوة تعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها من الجهاز الفني للمنتخب الوطني.