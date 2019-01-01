شون وصوامع المنيا تستقبل327 ألف طن قمح منذ بدء الحصاد

قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إن إجمالي ما تم توريده وفرزه من محصول القمح والصوامع ونقاط التجميع على مستوى المحافظة بلغت 327 ألفا و91 طنا و154 كيلو وذلك منذ بدء موسم الحصاد وحتى يوم الأحد 7 يوليو الجاري.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، في تصريحات، أنه تم توريد 155 ألفا و569 طنا 639 كيلو بالبنك الزراعي، و48 ألفا و813 طنا و476 كيلو بقطاع المطاحن، و109 ألفا و794 طنا 465 كيلو بالقابضة للصوامع، و4 آلاف 485 طنا 20 كيلو بمصر العليا، و8 آلاف و428 طنا 554 كيلو بشركه روجينا للمكرونة.

وأكد على استمرار عقد الاجتماعات الخاصة باللجنة العامة، لمتابعة توريد الأقماح على مستوى المحافظة، لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين منذ بداية الموسم.