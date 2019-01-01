مندوب روسيا لدى وكالة الطاقة الذرية: خرق إيران للاتفاق النووي متوقع

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الأحد أن قرار إيران في تجاوز تخصيب اليورانيوم متوقع وأن طهران تتصرف بشفافية، طبقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء اليوم الأحد.

وقال أوليانوف": "كان هذا متوقعا. الإيرانيون يتصرفون بشفافية وأعلنوا خطواتهم مقدما ويقومون الآن بتنفيذها، لذلك لم يكن مفاجئا لأحد".

وأضاف: "السؤال حول إلى أي مدى سيرتفع مستوى التخصيب. على حد علمي، لا يمكن تحديده إلا بعد عدة أيام بسبب طبيعة العملية".

وتابع أوليانوف القول: "من الواضح أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستقوم بعملية القياس وتبلغ مجلس المحافظين بالنتائج. مثل هذا التقرير الواقعي سيكون في الوقت المناسب للدورة الاستثنائية لمجلس محافظي الوكالة التي دعا لها الأمريكيون في 10 يوليو".

وكانت إيران قد أعلنت في وقت اليوم الأحد تقليصا جديدا في التزاماتها بالاتفاق النووي، وهددت بالمزيد إذا لم يتحرك الأوروبيون لصيانة حقوقها المنصوص عليها في الاتفاق.

ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، فقد أعلن المتحدث باسم الحكومة على ربيعي، في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، عن تطبيق إيران للخطوة الثانية في خفض تعهداتها في إطار الاتفاق النووي. وقال :"سنبدأ اليوم رسميا تجاوز مستوى 67ر3% في تخصيب اليورانيوم".