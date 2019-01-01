



مميش: توفير عمالة فنية بتكاليف تنافسية لمستثمرى المنطقة



أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن تشغيل أول مركز تدريب مهني وفني بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة خلال أيا، باستثمارات نحو 22 مليون يورو، يتمثل فى الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني والمنشأة من التحالف بين شركة "سيمنس" العالمية ووزارة ألمانيا الاتحادية، للتعاون الاقتصادي والتنمية والممثلة بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بالتنسيق مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال مميش إن المركز يهدف لدعم التدريب المهني والفني في مصر، وخدمة المنطقة الاقتصادية ويوفر التدريب لنحو من 5500 شاب مصري من مهندسين وفنيين على مدى السنوات الخمس المقبلة، في التخصصات الفنية المتقدمة الهامة للاقتصاد المصري منها "الميكانيكا الصناعية والمجالات الكهربائية والإلكترونية والتحكم والميكنة الآلي، بجانب بناء المهارات الأساسية للمتدربين في مجالات صيانة وخدمات محطات الكهرباء ومزارع الرياح، مضيفا بافتتاح مركز الأكاديمية المصرية الألمانية خلال العام الجاري.

وزار اللواء محمد شعبان، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، نيابة عن الفريق مهاب مميش، مركز التدريب لمتابعة استعداده للتشغيل.

والتقى شعبان، المهندس بهاء شلبي، مدير المشروع، والمهندس أحمد السعدني، المدير الإقليمي للتدريب المهني، بـ"سيمنس مصر"، وبعض مسؤولي المركز والمهندس عمرو البطريق، العضو المنتدب لشركة السويس للتنمية الصناعية، وعدد من مسؤولى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، واستمع إلى شرح لأهم مجالات الدعم الفني التي يقدمها المركز، وأهم الأساليب الفنية التي يتبعها والدورات التدريبية التي يقدمها للوصول بكفاءة المتدربين إلى أعلى المستويات الفنية، وتفقد قاعات التدريب والمحاضرات والنظم والأساليب العلمية الحديثة فى التدريب بالمركز .

وقال شعبان إن إنشاء المركز فى المنطقة الاقتصادية والذي يقع داخل السويس للتنمية الصناعية SIDC أحد أكبر المطورين الصناعيين للمنطقة، يعد إضافة للمنطقة ويساعد على رفع تصنيفها وله مردود إيجابي كبير على مشروعات المنطقة والتعليم الفني في مصر، ويساهم في رفع كفاءة المهندسين والفنيين، والإرتقاء بمستواهم، ويعمل على إعداد كوادر بشرية قادرة على مواكبة التكنولوجيات الحديثة.

وأكد شعبان أن الإنتهاء من هذا الصرح خلال 17 شهرا بهذه الكفاءة يعد إنجازا هاما، مضيفا بتقديم المنطقة الاقتصادية كل الدعم للمركز باعتباره أحد عوامل نجاح المنطقة ومؤشرا قويا لحرصها على الاهتمام بالعنصر البشري، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة.