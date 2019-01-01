صابر الرباعي يطلق اسمه على ألبومه الـ17

طرحت شركة روتانا ألبوم الفنان التونسى صابر الرباعى الجديد «صابر الرباعى 2019»، عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، كما تم طرحه عبر المتاجر الإلكترونية.

وتعاون «الرباعي» فى ألبوم «صابر الرباعى 2019»، الذى يضم 10 أغان بلهجات مختلفة، مع عدد من الشعراء منهم، سليم عبدالله الذى كتب ولحن له أغنيتين وهم، «باى باي» ومن توزيع سامى المعتوقى، و«مغيار» ووزعها صابر الزواغى، ومع سليم عساف الذى كتب ولحن أيضًا أغنية «ليلة من العمر» وهى من توزيع عمر صباغ، وكتب له هانى عبدالكريم أغنيتين وهما «طول حياتي» ولحنها وليد سعد ووزعها محمد مصطفى، و«عمرى الجديد» التى لحنها صابر الرباعى وهى من توزيع محمد مصطفى أيضًا.

وتعاون مع الشاعر أحمد العلوى فى أغنية «عسى يومي» التى لحنها الفنان العراقى وليد الشامى وهى من توزيع مهند خضر، ومع حازم جابر فى «تذكروني» وهى من ألحان وتوزيع حسام كامل، وكتب له تركى الشريف كلمات «غشاش» وهى من ألحان فايز السعيد وتوزيع وليد فايد، وكتب كلمات أغنية «كتاب المجروحين» التى لحنها الفنان المصرى عصام كاريكا الشاعر سمير زكى وهى من توزيع باسم منير، وأخذ أغنية «أين أذهب» من كلمات الشاعر نزار قبانى وهى من ألحان د. طلال وتوزيع يحيى الموجى.

ويعد هذا الألبوم الـ17 لـ«الرباعي»، كان آخرها دينيًا يحمل اسم «أناشيد الروح»، الذى ضم 14 أغنية وهم، «يا عالم الغيب»، و«يا خاتم الأنبياء»، و«يا حبيبي»، و«يا أحد»، و«وصايا النبي»، و«على نيتي»، و«أنت الملك»، و«الله أكبر كبيرًا»، و«الحمد ليك يا رب»، و«اغفر لى ربي»، و«يا عاشقين النبي»، و«ليلة القدر»، و«يا رب ارحم والدينا»، و«أحمد محمد».

وطرح «الرباعي» عددا من الأغانى المنفردة خلال العام الماضى منها، «سلام يا دفعة»، و«مصر ولادة»، و«جينا جينا»، و«تونس برجالها»، و«ما تخافش مني».

وكانت روتانا قد طرحت أولى أغنيات ألبوم «صابر الرباعى 2019»، التى تحمل اسم «باى باي» بالتزامن مع عيد الفطر، وهى من كلمات وألحان سليم عبدالله، وتوزيع سامى المعتوقى.