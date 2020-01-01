وزير قطاع الأعمال: نتشارك مع القطاع الخاص للتأكد من تحقيق التطوير المطلوب

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن الوزارة تتشارك مع القطاع الخاص لإدارة بعض شركات قطاع الأعمال، مشيرًا إلى أن الوزارة تحضر أفضل الشركات بعقد إدارة لفترة، مع تدريب الكيانات الموجودة الجديدة.

وأضاف «توفيق» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر عبر فضائية «On E»، مساء الثلاثاء، أن الوزارة تتعاون مع القطاع الخاص في العديد من القطاعات، لافتًا إلى أن الأمر يصل في بعض الأحيان إلى الشراكة؛ للتأكد من تحقيق التطوير المطلوب.

ونوه إلى أن التعاون مع القطاع الخاص لا علاقة له بالخصخصة، موضحًا أن المواطنين يفهمون مصطلح الخصخصة أنه استيلاء شخص غني على شركة ثم رحَّل العاملين وباع الأرض.

وذكر وزير قطاع الأعمال أن الخصخصة بهذا الشكل حدثت في حالة أو اثنين، قائلًا إن المعنى الحقيقي للخصخصة هو الاستعانة بالقطاع الخاص، للشراكة من أجل الرفع من كفاءة العمل.