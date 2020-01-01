أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني في أول أيام تصوير «30 مارس»

بدأ صباح أمس الاثنين، تصوير أول مشاهد الفيلم السينمائي الجديد "٣٠ مارس"، في أحد شوارع مصر الجديدة، بحضور الفنانين أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني، حيث صورا أول مشاهدهما في الفيلم.

الفيلم يخرجه أحمد خالد موسى، وينتمى العمل إلى نوعية السيكو دراما، ومن تأليف حميد المدني وإنتاج راني مسحال وبطولة كل من أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء أبو اليزيد، وندى موسى، وصبري فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على رزق، وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم الأيام المقبلة.

يشرف على إنتاج الفيلم، إبراهيم حرفوش ومشرف عام ريمون رمسيس، وتنتجه شركة دانا للإنتاج والتوزيع الفني.

الجدير بالذكر أن شركة دانا أسستها المنتجة وكاتبة السيناريو مي مسحال وقدمت عدد كبير من الأعمال المتميزة والناجحة، منها ليه يا بنفسج، وفرقة بنات وبس، وغبي منه فيه، وسحر العيون، ورومانتيكا، وفتح عينيك، وآخر الدنيا، وأحلام الفتى الطائش، وكان آخر أعمالها بترا بوابة الزمن عام ٢٠١٧.

أما راني مسحال فهو من الجيل الثاني لأسرة مسحال الفنية، والذي حرص على دراسة السينما الحديثة والتصوير السينمائي في أعرق جامعات لندن ببريطانيا.