ارتفاع قتلى هجوم صاروخي روسي على لفيف الأوكرانية إلى 10 أشخاص

ارتفع عدد القتلى، بعد هجوم صاروخي روسي على مدينة "لفيف" غرب أوكرانيا إلى عشرة أشخاص.



وأعلن أندريه سادوفي، رئيس بلدية لفيف على تطبيق تليجرام أنه تم انتشال الجثة العاشرة، وهي جثة امرأة، من أنقاض مبنى سكني صباح اليوم الجمعة.



وطبقا لوزارة الداخلية الأوكرانية، فقد أصيب 42 شخصا، من بينهم ثلاثة أطفال، في الهجوم الصاروخي، في منطقة سكنية، ليلة الأربعاء/الخميس.



وتم تدمير الطوابق العليا من مبنى سكني كبير به العديد من المداخل، بسبب الهجوم الصاروخي، كما تم رؤيته في مقاطع الفيديو. وذكرت تقارير رسمية أنه تم تدمير إجمالي 35 مبنى.



وتم الإعلان عن فترة حداد لمدة يومين، في المدينة.



وتحدث سادوفي عن أعنف هجوم على البنية التحتية المدنية لبلدة "لفيف"، منذ بدء الحرب الروسية واسعة النطاق على أوكرانيا، منذ أكثر من 16 شهرا.



وأعلن سلاح الجو الأوكراني أن روسيا هاجمت "لفيف" بصواريخ كروز، طراز "كاليبر"، التي تم إطلاقها من البحر الأسود. وتمكن الدفاع الجوي، من تدمير سبعة من أصل عشرة صواريخ.



وتقع "لفيف" على بعد حوالي 70 كيلومترا شرق الحدود مع بولندا. والمدينة، التي كان يقطنها في الأصل 720 ألف ساكن، هي أيضا موطن الكثير من اللاجئين من المناطق المحاصرة في شرق أوكرانيا.