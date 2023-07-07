لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بإصابات خطيرة في حادث تصادم على طريق الرشاح بدائرة قسم شرطة قها بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة لمستشفى قها تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال ذوي المتوفى والاستعلام عن حالة المصاب.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق الرشاح بدائرة قسم شرطة قها.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع شخص وإصابة آخر بإصابات خطيرة جراء الحادث.

وكشفت التحريات أن المصابين شابين أحدهما كان في طريقه بصحبة عائلته وأفراد أسرته ليخطب إحدى الفتيات بمدينة قها بمحافظة القليوبية، اصطدمت بهم سيارة بطريق الرشاح بدائرة قسم قها بمحافظة القليوبية، وأسفر الحادث عن إصابة العريس بإصابات بالغة وجرى حجزه بالرعاية المركزة بمستشفى قها، ومصرع زوج شقيقة العريس الذي كان يستقل معه الدراجة النارية.

وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.