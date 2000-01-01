حقق فيلم "بيت الروبي" أمس 3 ملايين جنيه و215 ألفا، لتصل إجمالي إيراداته منذ طرحه في 21 يونيه الماضي إلى 74 مليون جنيه و110 ألفا.



الفيلم قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى، ويشارك في بطولته، كريم عبد العزيز، وكريم محمود عبد العزيز، ونور اللبنانية، وتارا عماد، وشريف دسوقى، وحاتم صلاح، ومحمود السيسى، وتدور أحداث فيلم "بيت الروبي" في إطار اجتماعي كوميدي حول السوشيال ميديا، من خلال قصة إبراهيم الروبي الذي يعيش هو وزوجته في أحد المناطق الساحلية بعيدا عن القاهرة، يأتي إليه شقيقه ليطلب منه الذهاب معه إلى القاهرة ليوم واحد، وهناك يصبح عن طريق الصدفة "انفلونسر" مشهورا وتحدث له العديد من المفارقات الكوميدية.



وفي المركز الثاني جاء فيلم "تاج"، محققا أمس مليون جنيه و502 ألفا، ليصل إجمالي إيراداته منذ أول أيام العيد إلى 29 مليون جنيه و402 ألفا.

الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته إلى جانب تامر حسني، دينا الشربيني، وهالة فاخر، وعمرو عبد الجليل، وساندي، وأحمد بدير، وليلى عز العرب.

وتدور أحداث الفيلم، في إطار كوميدي فانتازي، حول (تاج) الذي يجسده تامر حسني، الذي يعمل في إحدى المدارس الخاصة بعد خروجه من دار لرعاية الأيتام، وهناك يتعرف على دينا الشربيني وتنشأ بينهما قصة حب، وفي تلك الأثناء يكتشف أنه يمتلك قوة خارقة، وسرعة فائقة وقدرة على التخفي، ويحاول استخدامها في مساعدة الناس والوقوف بجوارهم، ولكن يتفاجأ أنه له أخ توأم يدعى "هارون"، وتنشأ بينهما عداوة، بسبب سعي أحدهما لنصرة الخير، وبحث الآخر عن مصالحه الشخصية.

وفي المركز الثالث جاء فيلم "البعبع" محققا أمس مليون جنيه و357 ألفا، ليصل إجمالي إيراداته منذ طرحه أول أيام العيد إلى 22 مليون جنيه و726 ألفا.

وفيلم "البعبع" تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، ويشارك في بطولته أمير كرارة، وياسمين صبري، وباسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن "توتا"، ومحمد أنور، ومحمد عبد العظيم، ومحمد محمود.

الفيلم محمل بالعديد من المشاعر الإنسانية، حيث يدور الصراع حول مجرم خطير يقوم بعملية سطو كبيرة ليؤمن مستقبله، قبل أن يكتشف أنه له أبناء لم يكن يعلم بوجودهم، ويتعرف عليهم لأول مرة بعد تخلى والدتهم عنهم.



وفي المركز الرابع والأخير جاء فيلم "مستر إكس" محققا أمس 844 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته إلى 14 مليون جنيه و369 ألفا.

الفيلم قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، وإخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقوا زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.

أما البطولة فهي لأحمد فهمى، وهنا الزاهد، في ثالث تعاون فني بينهما، بعد مسلسل "الواد سيد الشحات" ومسرحية "جوازة معفرتة"، ويشارك في بطولة الفيلم أوس أوس، وبيومى فؤاد، ومحمد أنور، ومحمود حافظ، ورحاب الجمل، وأمير شاهين.