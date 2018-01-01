نيمار يُزعج باريس سان جيرمان

يواجه البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، صعوبات في اللحاق بمعسكر الإعداد للموسم الجديد مع سان جيرمان في ظل عدم الجاهزية والمشاكل التي تحاصره في موطنه البرازيل، حسبما أفاد تقرير صحفي.

وكان نيمار قد تعرض لإصابة شديدة في الكاحل، وخضع لعملية جراحية في 10 مارس الماضي.

وفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، كان من المفترض أن يعود نيمار إلى باريس هذا الأسبوع، لكنه لن يكون حاضرًا لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد.

أوضحت الصحيفة:" نيمار يعاني من عدة مشاكل، أولها أنه في نزاع مع الضرائب البرازيلية التي تطالبه بدفع 3 ملايين يورو بسبب الانتهاكات البيئية في بناء بحيرة صناعية".

أضافت:" إلى جانب عدم جاهزيته على المستوى البدني وقد يعود منتصف شهر يوليو الجاري، مع عودة اللاعبين الدوليين".

جدير بالذكر أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد رحل عن باريس سان جيرمان، ويكتنف الغموض مصير مبابي في ظل عدم رغبته في تمديد التعاقد والرحيل مجانًا بنهاية عقده الموسم المقبل.

وأعلن باريس سان جيرمان خلال الأيام الماضية تعاقده مع المدرب الإسباني لويس إنريكي، ليحل بديلًا لـ كريستوف جالتييه.